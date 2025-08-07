Adnkronos News

Pomezia, investita da un’auto mentre attraversa: morta sul colpo donna di 65 anni

By Adnkronos
(Adnkronos) – Incidente mortale a Pomezia (Roma) dove questa mattina una donna è stata investita e uccisa da un'auto guidata da un 83enne. La tragedia è avvenuta in piazza Benedetto da Norcia mentre la donna, una 65enne del posto, stava attraversando. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata travolta da una Fiat panda guidata da un uomo, residente a Roma ed è rimasta incastrata sotto l'auto, morendo sul colpo. Oltre ai carabinieri, sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi però si sono rivelati inutili e i sanitari al loro intervento hanno potuto solo constatarne il decesso.  Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L'auto è stata sequestrata.   —[email protected] (Web Info)

