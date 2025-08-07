folorunsho
NewsCalcioMercato

Per il Cagliari un Folorunsho in più. Pisacane pronto a scommetterci

By Riccardo Cerino
0

Michael Folorunsho è pronto a prendere in mano il Cagliari. Il centrocampista ex Napoli, si legge sul Corriere dello Sport di quest’oggi, dopo aver inizialmente lavorato in solitaria mentre la squadra era impegnata nelle amichevoli in Austria e Germania, si è poi aggregato al gruppo al momento del ritorno ad Assemini ed è ora pronto all’esordio. Dopo i vari prestiti, un’estate fa il classe 1998 sembrava poter far parte in pianta stabile dell’organico a disposizione di Antonio Conte ma così non è stato e per lui ecco l’esperienza in prestito alla Fiorentina, dove ha fatto segnare quattordici presenze in campionato e cinque in Conference League. I tifosi rossoblu sono ora impazienti di vederlo duellare in mezzo al campo.

Factory della Comunicazione

Dopo due annate complicate, Folorunsho è chiamato alla definitiva consacrazione. Il tanto atteso decollo della carriera non c’è stato, né con il Napoli né con la Fiorentina e Pisacane, si legge ancora, conta proprio sulla “fame” di Michael per dare sostanza alla linea mediana.

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“De Bruyne? Gli ho spiegato cosa vuol dire giocare qui. Vogliamo fare il…

News

UFFICIALE – Pallone d’Oro, i 30 candidati. Per l’Italia Donnarumma;…

News

UFFICIALE – Pallone d’Oro: fra i candidati c’è Scott McTominay!

News

Castel di Sangro, parlano le istituzioni. “Record di presenze per il Napoli. Al…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.