Per il Cagliari un Folorunsho in più. Pisacane pronto a scommetterci

Michael Folorunsho è pronto a prendere in mano il Cagliari. Il centrocampista ex Napoli, si legge sul Corriere dello Sport di quest’oggi, dopo aver inizialmente lavorato in solitaria mentre la squadra era impegnata nelle amichevoli in Austria e Germania, si è poi aggregato al gruppo al momento del ritorno ad Assemini ed è ora pronto all’esordio. Dopo i vari prestiti, un’estate fa il classe 1998 sembrava poter far parte in pianta stabile dell’organico a disposizione di Antonio Conte ma così non è stato e per lui ecco l’esperienza in prestito alla Fiorentina, dove ha fatto segnare quattordici presenze in campionato e cinque in Conference League. I tifosi rossoblu sono ora impazienti di vederlo duellare in mezzo al campo.

Dopo due annate complicate, Folorunsho è chiamato alla definitiva consacrazione. Il tanto atteso decollo della carriera non c’è stato, né con il Napoli né con la Fiorentina e Pisacane, si legge ancora, conta proprio sulla “fame” di Michael per dare sostanza alla linea mediana.