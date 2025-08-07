Adnkronos News

Pallone d’Oro, oggi la lista dei 30 candidati: svelati i primi nomi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 7 agosto, sarà svelata la lista dei 30 giocatori in corsa per il Pallone d'Oro 2025. C'è grande attesa per conoscere i migliori calciatori della stagione, con una corsa ormai aperta a tutto dopo l'era del duopolio Messi-Ronaldo. L'anno scorso era stato Rodri il vincitore, mentre per questa edizione i nomi più quotati sono quelli di Lamine Yamal, stella del Barcellona, e soprattutto Ousmane Dembelé, vincitore di tutto con il Psg. Tutti i nomi verranno svelati entro le 15:30.  Ecco i primi nomi della lista dei 30 calciatori in corsa per il Pallone d'oro 2025:    —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ponte sullo Stretto, la Gialappa’s: “Si realizza il sogno del nostro…

Adnkronos News

Cina, è allarme Chikungunya: oltre 7.700 casi

Adnkronos News

Ascolti tv, testa a testa tra ‘Sei mai stata sulla luna?’ e ‘Sissi…

Adnkronos News

Assicurazioni per animali, da Poste coperture veterinarie su misura per ogni…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.