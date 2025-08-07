NewsCalcioCalcio Femminile

Pallone d’Oro femminile, due nominations per l’Italia

By Giuseppe Sacco
Ci sono due giocatrici della nazionale italiana protagonista degli ultimi Europei nella lista di France Football delle 30 ‘nominations’ per il Pallone d’oro femminile.

Sono Cristiana Girelli (nella foto) della Juventus e Sofia Cantore che ha da poco lasciato la Juve per andare a giocare in America, nel Washington Spirit.

Questa la lista completa delle 30 candidate riportate dall’Ansa:

Lucy Bronze (Inghilterra, Chelsea) – Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride) – Aitana Bonmati (Spagna, Barcellona) – Sandy Baltimore (Francia, Chelsea) – Mariona Caldentey (Spagna, Arsenal) – Klara Buhl (Germania, Bayern Monaco) – Sofia Cantore (Italia, Juventus-Washington Spirit) – Steph Catley (Australia, Arsenal) – Melchie Dumornay (Haiti, Lione) – Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current) – Emily Fox (Usa, Arsenal) – Cristiana Girelli (Italia, Juventus) – Esther Gonzalez (Spagna, Gotham FC) – Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcellona) – Patri Guijarro (Spagna, Barcellona) – Amanda Gutierres (Brasile, Palmeiras) – Hanna Hampton (Inghilterra, Chelsea) – Pernille Harder (Danimarca, Bayern Monaco) – Lindsey Heaps (Usa, Lione) – Chloe Kelly (Inghilterra, Manchester City-Arsenal) – Marta (Brasile, Orlando Pride) – Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia, Arsenal) – Ewa Pajor (Polonia, Barcellona) – Clara Mateo (Francia, Paris FC) – Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal) – Claudia Pina (Spagna, Barcellona) – Alexia Putellas (Spagna, Barcellona) – Johanna Rytting Kaneryd (Svezia, Chelsea) – Caroline Weir (Scozia, Real Madrid) – Lea Williamson (Inghilterra, Arsenal)

