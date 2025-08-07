NewsCalcioNapoli

Padovan: “Conte odia perdere, ma sa che c’è tanto da lavorare. Napoli tra le prime tre”

By Emanuela Menna
0

Giancarlo Padovan ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Conte arrabbiato per non aver vinto le amichevoli, ma sa che c’è da lavorare” – “Le amichevoli non contano nulla, ma servono a provare diverse cose: dagli uomini nuovi a moduli nuovi. Conte sarà arrabbiato come una biscia perché non vuole perdere mai. La sconfitta è sempre un sintomo di un qualcosa che non va e bisogna lavorare di più. Conte sa che quest’anno sarà dura sia vincere lo scudetto che trovare i giusti equilibri. Poi quest’anno, a differenza della stagione scorsa, il Napoli non sarà outsider. Var cosa utile, sono per cambiare ed è una buona cosa il fatto che gli arbitri spiegano le loro decisioni. Ma deve cambiare anche la mentalità del pubblico. Credo che, in ordine sparso,le prime tre posizioni saranno occupate da: Inter, Napoli e Roma. Anche se la Juventus, soprattutto per il terzo-quarto posto, bisogna tenerla sempre d’occhio. Lukaku quest’anno ha finalmente fatto una giusta preparazione e, dunque, potrà dare ancora tanto. Poi Conte non rinuncia mai a Lukaku”.

