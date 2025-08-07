Napoli, si lavora tanto a Castel Di Sangro. Ieri doppia seduta di allenamento

Il Napoli continua la sua preparazione a Castel Di Sangro, dove ieri ha svolto una doppia seduta di allenamento, davanti a tantissimi tifosi. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri doppia seduta di allenamento per il Napoli nell’ottavo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Gremite sia al mattino che di pomeriggio le tribune dello stadio Patini con tantissimi tifosi e col pienone ulteriore previsto per il weekend con nuovi arrivi e l’attesa per una nuova sfida: tra due giorni alle 19 è in programma la seconda amichevole internazionale contro il Girona dopo quella contro il Brest. Corsa, tanta corsa, agli ordini di Conte. Si lavora tanto, si suda, si va sempre più veloci con l’avvicinarsi della nuova stagione. Lavoro aerobico al mattino, seduta tecnico-tattica nel pomeriggio con la classica partitella in cui si sono messi in mostra Raspadori, Lucca (nella foto) e Lang, l’attaccante-rapper, in arte Noano, che in queste sere ha deliziato i nuovi compagni con alcuni brani del suo repertorio. All’esercitazione tattica non hanno preso parte, tra gli altri, Mazzocchi, Spinazzola e Buongiorno, tornato in gruppo martedì. Quando il protagonista torna a essere il pallone, i tifosi rincorrono con gli occhi i movimenti di De Bruyne: anche ieri hanno seguito ogni azione accolta da applausi e ovazioni per Kdb, l’idolo di tutti”.

