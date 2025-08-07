NewsCalcioMercato

Napoli, Gutierrez è tuo! Il Real Madrid non esercita la recompra, i dettagli

By Riccardo Cerino
Notizie importanti in casa Napoli per quanto riguarda il mercato: Miguel Gutierrez è virtualmente un nuovo giocatore azzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Real Madrid ha comunicato poco fa la decisione tanto attesa dalla dirigenza partenopea: non eserciterà la clausola di recompra sul terzino spagnolo, liberandolo di fatto per il trasferimento definitivo.

Si sblocca così una trattativa che andava avanti da tempo, segno del forte gradimento di Antonio Conte per il giocatore. Il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis hanno ricevuto il via libera ufficiale e ora si lavora per limare gli ultimi dettagli contrattuali. L’affare è praticamente fatto, e a breve Gutierrez sbarcherà a Napoli per mettere nero su bianco il suo passaggio in maglia azzurra.

 

Fonte: TuttoNapoli

