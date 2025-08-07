Napoli al lavoro a Castel di Sangro: Conte sperimenta la formazione titolare sotto gli occhi di De Laurentiis

Il Napoli ha svolto la consueta seduta di allenamento pomeridiana allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, sotto gli occhi attenti del nuovo allenatore Antonio Conte, del suo staff tecnico e del presidente Aurelio De Laurentiis, presente in panchina.

Durante l’allenamento, i portieri Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic hanno seguito un lavoro specifico con i preparatori, mentre il resto della squadra è stato diviso in due gruppi per un’esercitazione tecnico-tattica. Questa divisione ha lasciato intravedere quelle che potrebbero essere le idee di Conte per la formazione titolare nelle prossime uscite.

Nel gruppo con la pettorina rosa – che sembrerebbe rappresentare i titolari – erano schierati: Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Olivera in difesa; Anguissa, Lobotka e De Bruyne a centrocampo; Neres, Lukaku e McTominay in attacco. Da notare la novità rappresentata proprio da McTominay, impiegato in un ruolo offensivo sulla fascia sinistra, accanto a De Bruyne, a testimonianza delle prime sperimentazioni tattiche del tecnico leccese.

Nel gruppo in maglia blu, invece, hanno giocato: Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi, Raspadori, Hasa, Vergara, Politano, Lucca e Noa Lang. Un mix di giocatori in cerca di spazio e giovani da valutare durante la preparazione estiva.

L’allenamento ha confermato un clima di lavoro intenso e attento, con Antonio Conte già fortemente coinvolto nella costruzione della sua nuova squadra.