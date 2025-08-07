Moretto: “Juanlu, trattativa davvero vicina alla conclusione”

Matteo Moretto ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Trattativa davvero vicina a chiudersi, il Napoli ha utilizzato una tattica attendista, visto che voleva chiudere per una cifra inferiore ai 17 milioni. Poi c’è stato il Wolverhampton, ma il giocatore (dopo aver ascoltato l’offerta degli inglesi) ha sempre aspettato il Napoli. Quest’ultimo, infatti, ha offerto 17 milioni di euro pagabili in quattro anni. La palla passa ora al Siviglia, che conosce la volontà di Juanlu di andare al Napoli. Gutierrez? Dovrebbe tornare nei primi giorni di settembre, ma l’operazione è quasi vicina a chiudersi. Gutierrez è pronto a viaggiare verso il Napoli. Manca l’ok sulle commissioni di De Laurentiis, ma ci siamo. Lookman? L’Atalanta dà per perso Lookman, ma non vuole venderlo per meno di 50 milioni (bonus compresi). C’è tantissima tensione. La primissima scelta è dell’Inter, ma con l’Atalanta non è mai facile”.

