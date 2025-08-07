NewsCalcioMercato

Miretti-Napoli, la mezz’ala piace a Manna sin dalla Juve Next Gen

By Emilia Verde
0

Anche per il centrocampo il Napoli fa le sue mosse, probabilmente è una delle ultime pedine che manca per i rinforzi giusti, ed il nome in cima alla lista è quello di Fabio Miretti, che come sottolinea il Corriere dello Sport, piace al ds Manna dai tempi della Juve Next Generation. “ In mediana, continua il dialogo con la Juventus per Fabio Miretti, 21 anni, mezzala duttile e di qualità che tra l’altro soddisfa parametri specifici divenuti fondamentali per la costruzione delle liste: italiano e under. Piace da sempre a Manna, sin dai tempi della Juve Next Gen”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Le sue caratteristiche sono funzionali al Napoli: Gutierrez si avvicina, il Girona…

Calcio

Il Cholito Simeone è arrivato a Torino per le visite mediche

News

Juanlu vuole vestire l’azzurro, il Napoli insiste ma il Siviglia chiede anche…

News

Castel di Sangro – Cambia l’orario dell’amichevole contro il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.