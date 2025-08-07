Miretti-Napoli, la mezz’ala piace a Manna sin dalla Juve Next Gen

Anche per il centrocampo il Napoli fa le sue mosse, probabilmente è una delle ultime pedine che manca per i rinforzi giusti, ed il nome in cima alla lista è quello di Fabio Miretti, che come sottolinea il Corriere dello Sport, piace al ds Manna dai tempi della Juve Next Generation. “ In mediana, continua il dialogo con la Juventus per Fabio Miretti, 21 anni, mezzala duttile e di qualità che tra l’altro soddisfa parametri specifici divenuti fondamentali per la costruzione delle liste: italiano e under. Piace da sempre a Manna, sin dai tempi della Juve Next Gen”.

