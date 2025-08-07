Milincovic? Probabilmente Meret andava più tutelato secondo Sabatini

SANDRO SABATINI A RADIO MARTE: “Milinkovic-Savic? Meret avrebbe meritato più considerazione. Vedremo come Conte gestirà il dualismo

Factory della Comunicazione

“Meret e Milinkovic Savic? Il dualismo tra i portieri è sempre particolare, parliamo di un ruolo specifico. Probabilmente Meret andava più tutelato, è stato importante nella vittoria dello scudetto. Sicuramente adesso dovrà convivere con un portiere dalla grande personalità come Vanja Milinkovic-Savic che non è mai stato un dodicesimo in carriera. In questo momento credo che questa accoppiata sia l’unico granello di sabbia in un meccanismo perfetto come quello del Napoli. Poi magari Conte li gestirà alla perfezione e non ci saranno problemi. Credo che ci sia già un titolare ed è Meret, poi vedremo. McTominay? Consentitemi la battuta: facesse la stessa preparazione della scorsa estate quando è stato decisivo”.