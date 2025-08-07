Senza categoriaCalcioMercato

Miguel Gutierrez verso il Napoli: accordo raggiunto col Girona, ma pesa l’incognita infortunio

By Emanuela Menna
0

Il Napoli continua a muoversi con grande intensità sul mercato e, dopo diversi colpi importanti, è ormai vicinissimo a chiudere anche per Miguel Gutierrez. Il club ha raggiunto un accordo con il Girona per circa 18 milioni di euro più bonus, e il terzino spagnolo è atteso a Castel di Sangro sabato, dove inizierà la preparazione agli ordini di Antonio Conte. Tuttavia, c’è un retroscena che preoccupa i tifosi: Gutierrez ha recentemente subito un intervento alla caviglia destra a luglio e, per questo motivo, non si è ancora allenato con il Girona. Il suo rientro in campo effettivo è previsto non prima della sosta di settembre. Nonostante ciò, l’operazione è considerata praticamente chiusa, con il giocatore pronto a firmare un contratto quinquennale.

