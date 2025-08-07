Mercato, Zanoli vuole il Bologna. Ripresa la trattativa fra Napoli e rossoblu

Il Corriere dello Sport stamane in edicola si sofferma sul mercato in uscita del Napoli. Fra gli esuberi della rosa a disposizione di Antonio Conte c’è Alessandro Zanoli, reduce dal prestito con la maglia del Genoa. Appurato del poco spazio che potrebbe avere in azzurro, il laterale vuole ad ogni costo approdare al Bologna – è una precisa richiesta di Vincenzo Italiano – e la sua volontà potrebbe davvero facilitare la trattativa con il Napoli. La società rossoblù al momento è in pole position rispetto a tutte le altre competitor, ma l’eventuale sbarco a Casteldebole del giocatore nato a Carpi nel 2000 dipende, oltre che dall’accordo economico da raggiungere col club azzurro, anche dall’uscita di Stefan Posch.

Il nome di Zanoli è da tempo nella lista di Sartori e Di Vaio e, sebbene non sia stato inserito nella trattativa che ha portato in Campania Sam Beukema, l’interesse per il classe 2000 è sempre esistito ed è davvero concreto. Le sue caratteristiche sembrano sposarsi perfettamente con quelle che cerca Italiano. Ora è il momento di trattare con il Napoli: l’offerta rossoblu da 4,5 milioni di euro non è ancora vicina alle richieste partenopee. Lavori in corso.