Lukaku sullo scudetto: “Ultime settimane stressanti: vincere è stato più bello anche per questo!”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha ripercorso anche la lunga cavalcata scudetto con l’Inter della scorsa stagione, che ha visto il suo Napoli trionfare.

Napoli è stata la sua rivincita?

“La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale“.

E vincere in volata contro l’Inter ha reso tutto più speciale?

“No, sarebbe stata la stessa cosa pure contro Milan o Juve. È stato speciale il percorso. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo. Le ultime tre settimane sono state super stressanti, con emozioni positive e negative che si mischiavano, su e giù come sulle montagne russe. Per questo è stato più bello“.



