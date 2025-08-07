Lukaku e le prospettive future: “In Champions per divertirci! Voglio superare i numeri dello scorso anno”

Il Napoli vuole fare le cose in grande anche in Champions. Parola di Romelu Lukaku, che ne ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni del belga.

La sua ultima partita in Champions fu la finale persa con l’Inter a Istanbul. Quella delusione può trasformarla in energia per il suo Napoli?

“L’ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose… non ho potuto dire le mie cose (sull’Inter, ndr), ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare, preferisco reagire calcisticamente. Ora guardiamo avanti, siamo di nuovo in Champions: divertiamoci“.

Dia un voto alla sua prima stagione col Napoli?

“Volevo fare meglio, quando sei ambizioso vuoi sempre fare meglio. Potevo fare di più: 14 gol e 10 assist possono essere un bel bottino ma non è il massimo, io cerco sempre di alzare l’asticella, non si può arrivare alla perfezione ma bisogno provare ad avvicinarsi. Ma sono contento, perché la squadra ha vinto“.