Juanlu vuole vestire l’azzurro, il Napoli insiste ma il Siviglia chiede anche un indennizzo

Il terzino del Siviglia, Juanlu Sanchez ha chiaramente espresso la volontà di venire a Napoli, ma il suo club, col quale Manna continua a trattare ha alzato ancora una volta l’asticella. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli ha riaperto con il Siviglia il dialogo per Juanlu Sanchez, terzino destro della Roja Under 21 con un chiodo fisso simile a quello del collega italiano ma con direzione opposta: lui vuole tingere d’azzurro la sua vita. Vuole i campioni d’Italia e lo ha spiegato chiaramente ieri ai suoi dirigenti nel corso di un incontro andato in scena al Sanchez Pizjuan.

Il Siviglia, infatti, ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton sulla base di 17 milioni più bonus che ha riscontrato piena soddisfazione, ma il fatto è che Juanlu di trasferirsi in Inghilterra non vuole saperne fino a quando sarà accesa la fiamma del Napoli. E così Manna ha dribblato un po’, ha provato a limare sulla valutazione iniziale, e alla fine s’è quasi spinto fino al pareggio. O meglio: tutto sommato i 17 milioni di base sono stati raggiunti ma gli andalusi fino a qualche giorno fa chiedevano anche il 10% sulla futura rivendita nonché un milione di indennizzo. Un punto che ha complicato anche ieri i contatti tra le parti. Contatti continui, per la precisione, tanto che ora è davvero la fase dello sprint: Juanlu è in pugno. Candidato fortissimo al ruolo di vice Di Lorenzo. La chiusura dipende dal Napoli”.