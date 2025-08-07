Jack attratto dall’Atletico Madrid. L’intereresse manifestato dal club di Simeone per l’attaccante sembra destinato a proseguire

Giacomo Raspadori continua a lavorare regolarmente con il gruppo in ritiro a Castel di Sangro, vestendo nelle prove tattiche i nuovi panni della mezzala offensiva. L’abito sartoriale che l’allenatore stilista ha disegnato per lui in questa strana estate sospesa tra il mercato e una rivoluzione tattico-funzionale. L’Atletico Madrid, nel frattempo, s’è presentato ufficialmente nei giorni scorsi e ha formulato un’offerta, molto motivato soprattutto dopo il tramonto dell’affare Millot con lo Stoccarda, ma la proposta confezionata non ha soddisfatto il Napoli: una ventina di milioni con i bonus, lontana dalla valutazione di base che oscilla tra i 25 e i 30. La storia, comunque, è destinata a proseguire nonostante un epilogo aperto e per nulla scontato: Jack è attratto dalla prospettiva di trasferirsi in Spagna e di ricominciare con il Cholo, da un Simeone compagno a un Simone tecnico, ma alla fine potrebbe anche proseguire la sua vita napoletana, abbellita da due scudetti in due anni da solari. Nel caso in cui l’Atletico dovesse affondare il colpo, però, il Napoli farebbe altrettanto riaprendo il mercato nel reparto offensivo. E se Jack Grealish è un profilo che induce a una serie di riflessioni, Federico Chiesa potrebbe rivelarsi il vero jolly da gran finale. L’operazione da chiudere nei pressi del gong della sessione estiva degli affari del calcio, magari in prestito. Fonte: CdS

