CalcioNapoliNews

Il Napoli diventa un dolce ricordo: ciao Cholito

By Gabriella Calabrese
0

Simeone riparte dal Torino, affare da 7 milioni più uno di bonus facile da raggiungere per un totale di 8. Il Cholito saluta Napoli, Napoli saluta il Cholito. Commossi, entrambi. Sull’attaccante argentino il CdS scrive: “Mai una parola fuori posto, mai una lamentela, mai una smorfia. Sempre sorridente, carico, motivato, coinvolgente con i compagni e i tifosi. Nell’anno del primo scudetto ha segnato reti decisive contro Milan e Roma. Indimenticabile il primo gol in Champions contro il Liverpool pochi minuti dopo il suo ingresso in campo al Maradona baciando quel tatuaggio premonitore del sogno che si è poi realizzato. Simeone aveva ricevuto anche altre offerte. Ha accettato convinto la corte del Torino. Voleva una nuova esperienza dove tornare a sentirsi protagonista all’età di 30 anni. Lascia Napoli consapevole che mai altrove vivrà emozioni simili. È stata un’esperienza unica, di quelle rare. Napoli agli argentini fa quest’effetto”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Nuova maglia Napoli 2025-26. File a ogni ora del giorno nei due store ufficiali di…

Calcio

SSCN – Castel di Sangro: il programma del ritiro giorno per giorno

News

Napoli, si lavora tanto a Castel Di Sangro. Ieri doppia seduta di allenamento

News

Miretti-Napoli, la mezz’ala piace a Manna sin dalla Juve Next Gen

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.