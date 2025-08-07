Il Napoli diventa un dolce ricordo: ciao Cholito

Simeone riparte dal Torino, affare da 7 milioni più uno di bonus facile da raggiungere per un totale di 8. Il Cholito saluta Napoli, Napoli saluta il Cholito. Commossi, entrambi. Sull’attaccante argentino il CdS scrive: “Mai una parola fuori posto, mai una lamentela, mai una smorfia. Sempre sorridente, carico, motivato, coinvolgente con i compagni e i tifosi. Nell’anno del primo scudetto ha segnato reti decisive contro Milan e Roma. Indimenticabile il primo gol in Champions contro il Liverpool pochi minuti dopo il suo ingresso in campo al Maradona baciando quel tatuaggio premonitore del sogno che si è poi realizzato. Simeone aveva ricevuto anche altre offerte. Ha accettato convinto la corte del Torino. Voleva una nuova esperienza dove tornare a sentirsi protagonista all’età di 30 anni. Lascia Napoli consapevole che mai altrove vivrà emozioni simili. È stata un’esperienza unica, di quelle rare. Napoli agli argentini fa quest’effetto”

