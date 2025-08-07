Il Milan ha preso Jashari e rende libero Musah vecchio pallino del Napoli

LUCA MARCHETTI A RADIO MARTE: “Musah? L’affare potrebbe riaprirsi. Il Napoli prova a chiudere Juanlu. L’esterno offensivo è in stand-by

Factory della Comunicazione

“Musah? E’ una trattativa che potrebbe riaprirsi. Il Milan ha preso Jashari e lo spazio per il centrocampista statunitense si è ancora di più assottigliato. Il Napoli aveva chiuso l’affare per 25 milioni di euro, adesso le condizioni potrebbero cambiare. Il club azzurro cerca un centrocampsita, quindi Musah o Miretti che ha caratteristiche completamente diverse. L’esterno offensivo? La situazione è in stand-by. Conte aveva chiesto uno come Ndoye, capace di dare equilibrio sulla fascia e se non si individua un giocatore con le stesse caratteristiche, il Napoli guarderà altrove. Ecco perché è viva la trattativa per Gutierrez del Girona che è un terzino di grande spinta. Si è riaperta pure la pista relativa a Juanlu. Il club azzurro è tornato a parlare con il Siviglia”