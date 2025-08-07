CalcioNapoliNews

Gutierrez, l’amichevole è sabato, il Napoli vuole chiudere

By Gabriella Calabrese
0

Non ci si può far scappare l’occasione. Il Napoli sta trattando il terzino del Girona, Gutierrez, e sabato c’è l’amichevole…Il Corriere del Mezzogiorno, in merito, scrive: Per Gutierrez l’obiettivo del Napoli è chiudere tutti i dettagli entro sabato, quando il Napoli affronterà in amichevole a Castel Di Sangro proprio il Girona. Gutierrez non ci sarà, è infortunato, il suo rientro è previsto per fine agosto ma i due club stanno andando avanti in maniera spedita su queste condizioni: 18 milioni di euro più 2 di bonus, un ingaggio di 2,5 milioni circa per il quinquennale che dovrebbe sottoscrivere l’esterno sinistro spagnolo”.

