Grealish-Napoli, i contatti continuano, e poi c’è un fattore da non sottovalutare

Il Napoli continua la sua corsa sul mercato in attesa di completare la rosa che dovrà lottare su più fronti la prossima stagione. Jack Grealish è uno dei più attenzionati delle ultime settimane. Il Corriere dello Sport scrive: “Sono tante le società che stanno acquisendo informazioni su altro identikit suggestivo, un calciatore di 29 anni che insieme con Kevin De Bruyne, in quella straordinaria era di Citizens pigliatutto, ha contribuito alla stesura dell’epopea del Manchester City di Pep: Jack Grealish. Il Napoli lo ha valutato e il ds Manna ha acceso contatti con il suo entourage e con il giocatore inglese, e tra l’altro nei giorni in cui la squadra si trovava a Dimaro per la fase iniziale della preparazione estiva, Jack si trasferì in Costiera Amalfitana per un po’ di vacanza e un po’ di allenamenti individuali prima di rientrare a Manchester. In attesa: l’idea di raggiungere Kdb al Napoli – in prestito – lo stuzzicava e lo stuzzica moltissimo, altroché. Le riflessioni che i campioni d’Italia hanno inaugurato in generale sulle ultime mosse e nello specifico sulla funzionalità del suo eventuale arrivo, però, hanno ravvivato la concorrenza. Cioè gli altri club in lizza: l’Everton, ad esempio, ha presentato un’offerta di prestito secco per Jack”.

Factory della Comunicazione