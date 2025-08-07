Giovanni Simeone al Torino: l’addio silenzioso a Napoli di un campione d’anima

Giovanni Simeone è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera: è ufficialmente un giocatore del Torino. Un trasferimento che segna la fine di un’esperienza intensa e autentica a Napoli, dove in tre stagioni ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi azzurri. L’operazione che porta Giovanni Simeone al Torino rappresenta molto più di un semplice cambio di maglia: è la conclusione di un rapporto fatto di sacrificio, passione e silenziosa dedizione.

Arrivato come alternativa offensiva, Simeone non ha mai fatto rumore, ma ha sempre risposto presente. Non ha avuto il posto fisso, ma ha avuto qualcosa di più raro: il rispetto unanime di spogliatoio e tifoseria. Indimenticabili le reti pesantissime: quella contro il Milan nell’anno del primo scudetto, contro la Roma al Maradona dove mandò in delirio l’intera Curva B e lo stadio o il sinistro vincente contro il Liverpool in Champions League, che ha fatto impazzire il pubblico azzurro. Il suo difendere il pallone con la testa contro la Juventus, un’immagine che resterà per sempre nella mente dei tifosi, da vero Napoletano.

In un calcio fatto spesso di individualismi, Giovanni Simeone a Napoli ha rappresentato l’antitesi: spirito di squadra, umiltà e cuore. Ha vissuto il sogno dello Scudetto con la stessa intensità di un titolare, pur partendo spesso dalla panchina. Mai una polemica, sempre una parola giusta. È stato figlio di Napoli senza esserlo per nascita, e questo i napoletani non lo dimenticheranno.

Ora, con il passaggio di Giovanni Simeone al Torino, il club granata si assicura un attaccante integro, esperto, e soprattutto affamato. A 30 anni, Simeone ha ancora tanto da dare. Lo farà lontano dal Vesuvio, ma con Napoli nel cuore.

L’addio non è stato rumoroso, ma profondo. Napoli lo saluta con affetto sincero, da Argentino vero, Torino lo accoglie con entusiasmo. Perché chi ama davvero una maglia, la onora fino all’ultimo giorno. E Giovanni Simeone lo ha fatto.

Diego Marino