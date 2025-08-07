Gago: “Gutierrez e Juanlu dovrebbero chiudersi a breve. Il secondo può essere più decisivo”

Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ del calciomercato del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Le operazioni Juanlu Sanchez e Gutierrez dovrebbero chiudersi a breve. Il primo ad arrivare sarà Gutierrez. Quest’ultimo si trasferirà per 18 milioni di euro, di cui 9 andranno al Real Madrid. Anche per Juanlu Sanchez è vicino a chiudersi il tutto, visto che il Siviglia ha bisogno di vendere per iscrivere tre giocatori nella lista. Quello che può essere più decisivo è sicuramente Juanlu Sanchez, visto che è più in una fase di crescita. Mentre Gutierrez, così come tutto il Girona, ha abbassato un po’ il livello delle sue prestazioni. Juanlu Sanchez, tra l’altro, potrebbe essere anche più utile per la nazionale spagnola. Juanlu Sanchez può sorprendere i tifosi del Napoli, visto che può ricoprire diversi ruoli. Il Napoli è visto in Spagna come una delle squadre italiane più forti. C’è grande aspettativa per il Milan, visti gli arrivi di Allegri e Modric. Poi, ovviamente, il Como di Fabregas”.