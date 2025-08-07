G. Fontana: “Anche senza esterno a sx ci sono possibilità…”

GAETANO FONTANA A RADIO MARTE: “Il Napoli ha un organico completo e Conte può adottare diverse soluzioni. Qualora non arrivasse l’esterno offensivo a sinistra, ci sarebbero diverse possibilità. Non escludo che possa giocare a sinistra Scott McTominay, come già accaduto nello scorso campionato. E’ stata una mossa davvero importante e l’allenatore del Napoli potrebbe riproporla. Miretti è un centrocampista giovane ma di grande qualità: può fare la mezz’ala di raccordo e ha fatto anche l’esterno. Sarebbe sicuramente un acquisto interessante e di prospettiva”.

