(FOTO) – ADL a bordo campo si gusta i suoi gioielli

Il presidente è sceso in campo per assistere all’allenamento odierno del Napoli

By Sara Di Fenza
Aurelio De Laurentiis, insieme ad Antonio Conte e Giovanni Manna, sta portando avanti una sessione estiva di calciomercato da applausi. Già più di 100 milioni sono stati spesi e questa cifra è destinata ad aumentare visti i prossimi acquisti di Miguel Gutierrez e Juanlu.

Nella giornata odierna, il presidente ha fatto visita alla squadra durante l’allenamento e si è seduto a bordocampo per assistere da vicino ai frutti del suo lavoro.

Seduto a bordocampo, De Laurentiis non ha soltanto guardato un allenamento: ha osservato i primi passi di un progetto che punta in alto, sperando che presto il campo restituisca ciò che sul mercato si sta seminando.

(Foto dall’inviato Giovanni Gambardella)

