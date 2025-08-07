Adnkronos News

Foggia, donna uccisa a coltellate in strada: caccia all’ex, era stato denunciato

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una donna di 47 anni è stata uccisa la notte scorsa a coltellate in una strada del centro storico di Foggia. La vittima, di origine marocchina, a quanto si apprende aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno tunisino di 47 anni e nei suoi confronti era stato disposto il divieto di avvicinamento.  Secondo quanto ricostruito finora, la donna quando si è accorta del pericolo ha contattato le forze dell'ordine ma l'aggressore l'ha subito colpita con un coltello ed è poi scappato. Sul posto è arrivata la Polizia che ha avviato le indagini e le ricerche dell'assassino.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Gaza, Meloni: “Denuncia a Cpi? Sinistra che non ci batte in casa prova con via…

Adnkronos News

Maxi incendio nel sud della Francia, è massima allerta: donna morta nell’Aude

Adnkronos News

Vertice con Putin e Zelensky, Trump ottimista. Nyt: “Presto incontro con leader…

Adnkronos News

Ecco Caronte, l’anticiclone africano ‘traghetta’ il caldo estremo:…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.