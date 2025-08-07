Fabbroni: “Il Napoli può arrivare tra le prime dodici in Champions League”

Mario Fabbroni ha parlato ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ dei possibili prossimi colpi in entrata e in uscita del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Gutierrez è un giocatore del Napoli. Juanlu vicino. Juanlu Sanchez e Gutierrez sono sempre più vicini al Napoli. Poi, guarda caso, c’è la partita contro il Girona che rappresenta l’occasione giusta per annunciarlo. Gutierrez è del Napoli. Mentre Juanlu Sanchez è all’80%. Il Napoli si è sicuramente avvicinato alle richieste del Siviglia, ma la dilazione in quattro può rappresentare un’occasione di allungare ancora i tempi della trattativa. Il Napoli, forse, non è ancora da passare il girone unico tra le prime otto. Il Napoli può arrivare tra le prime dodici, ma non sarà facile. Credo che Raspadori stia andando all’Atletico Madrid, anche se la trattativa non è facile. Deve andare a giocare, così come Simeone. Quest’ultimo non ha mai dato fastidio. Simeone lascia un bel ricordo al Napoli. Lookman? Non penso che ci sia anche il Napoli nella corsa per prendere questo giocatore. Risolverebbe un po’ di problematiche, in campo si fa sentire. Certamente, di fatto, cambierebbe ancora un po’ il Napoli”.