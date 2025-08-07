Di Lorenzo: “Maradona è insuperabile, ma vincere di nuovo sarebbe qualcosa di unico”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato della nuova stagione, dell’ambizione Scudetto e del clima all’interno del gruppo.

Sulla possibilità di conquistare un terzo titolo in pochi anni, ha commentato con umiltà e determinazione: “Terzo Scudetto per superare Maradona? Lui è insuperabile… Sarebbe qualcosa di unico. Quando si vince una volta può essere un caso, ma farlo due volte in tre anni vuol dire che ci sono valori umani importanti. Dobbiamo restare uniti, come squadra, società e tifoseria: un unico ambiente che spinge nella stessa direzione.”

Alla domanda se questo sia l’organico più completo da quando è in azzurro, Di Lorenzo ha risposto con equilibrio: “Sarà il campo a dirlo. In questi 7 anni abbiamo sempre avuto rose importanti, anche quando sono arrivato. La cosa fondamentale è creare un gruppo solido. Il ritiro serve anche a questo. È positivo che tanti giocatori siano arrivati presto, così stiamo facendo la preparazione praticamente al completo.”

Le parole del capitano confermano la voglia di riscatto e il clima di fiducia che si respira nel nuovo corso targato Antonio Conte.