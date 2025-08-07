“De Bruyne? Gli ho spiegato cosa vuol dire giocare qui. Vogliamo fare il massimo!”: Lukaku ha le idee chiare

L’arrivo di Kevin De Bruyne e l’obiettivo in campionato per la prossima stagione. Ne ha parlato Romelu Lukaku ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Quanto c’è di suo nell’arrivo di De Bruyne?

“Pochissimo. Giusto due chiamate, molto semplici. Gli ho spiegato cosa significa giocare qui, che siamo una squadra che vuole migliorare e confermarsi per l’anno prossimo. Sarà una grande sfida ma a lui piacciono le sfide“.

Conte ha detto: “Chi porta lo scudetto sul petto è per definizione il favorito tra i favoriti”.

“È un nuovo campionato, si parte da zero. Siamo qui per prepararci bene ora, poi vedremo“.