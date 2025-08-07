Conte ridisegna il suo Napoli: qualità, muscoli e un modulo nuovo

L’arrivo a Napoli di un calciatore come Kevin De Bruyne metterà sicuramente in seria difficoltà mister Antonio Conte (che non potrà essere più felice di questo), il quale dovrà capire bene come incastrare i tanti calciatori di qualità che si ritroverà in campo.

Factory della Comunicazione

Inizialmente sembrava dover essere Anguissa ad uscire dagli undici titolari, ma forse le ultime amichevoli hanno fatto capire al mister che è difficile rinunciare al Camerunense.

Ed ecco allora che nell’allenamento odierno è arrivata la svolta: tutti i 4 centrocampisti insieme e cambio di modulo.

Quello che è stato provato oggi è un 4-3-2-1, con Lobotka a fare il vertice basso davanti alla difesa, seguito da McTominay e Anguissa.

Per De Bruyne invece, una posizione più avanzata, sulla linea di Neres, alle spalle di Romelu Lukaku.

Se le prove in allenamento saranno confermate in campo, il Napoli di Conte potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con una veste nuova, più compatta e allo stesso tempo letale tra le linee. Una squadra pensata per esaltare i suoi uomini migliori, De Bruyne in primis.



Foto di Spazio Napoli