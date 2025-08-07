Conte, prima li “strema” poi si fa “perdonare” salutando tutti

Factory della Comunicazione

Prima li ha “stremati” tutti con 50 minuti di ripetute sotto il sole di montagna, poi ha avvicinato uno per volta dando la mano a ognuno di loro. Con i calciatori stesi sull’erba per recuperare le energie. Antonio Conte è esattamente in quei sorrisi di fine allenamento ieri in Abruzzo: bastone e carota, dare tutto e chiedere tutto come nel suo ultimo libro pubblicato appena dopo lo scudetto azzurro. Sta per cominciare il secondo anno sulla panchina del Napoli. E a dirsi di nuovo sì Conte e il Napoli ci hanno messo poco. Per provare a replicare quanto di buono fatto dopo un solo campionato insieme.

Fonte: Il Mattino