Adnkronos News

Cina, è allarme Chikungunya: oltre 7.700 casi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Allarme Chikungunya, con oltre 7.700 casi, in Cina. I contagi sono concentrati principalmente nel polo industriale di Foshan, vicino a Hong Kong.  La chikungunya è una malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes. Le autorità sanitarie cinesi hanno implementato le misure di contenimento in risposta a questa escalation epidemiologica, utilizzando reti, spruzzando insetticidi e persino impiegando droni. Secondo Cesar Lopez-Camacho dell'Università di Oxford, si tratta della più grande epidemia di chikungunya mai registrata in Cina. Gli Stati Uniti hanno diramato un avviso ai viaggiatori, raccomandando maggiore prudenza nelle aree della Cina interessate dall'epidemia. Sebbene alcune misure di prevenzione adottate in Cina richiamino le strategie impiegate durante la pandemia di Covid, è opportuno evidenziare che i parallelismi sono inappropriati visto che si tratta di un patogeno conosciuto, che non si trasmette per contatto umano ed è molto raramente letale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ponte sullo Stretto, la Gialappa’s: “Si realizza il sogno del nostro…

Adnkronos News

Pallone d’Oro, oggi la lista dei 30 candidati: svelati i primi nomi

Adnkronos News

Ascolti tv, testa a testa tra ‘Sei mai stata sulla luna?’ e ‘Sissi…

Adnkronos News

Assicurazioni per animali, da Poste coperture veterinarie su misura per ogni…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.