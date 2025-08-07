XCalcioNews

CdS Campania – “IL JOLLY E’ CHIESA”. Ecco l’affare che si può chiudere in extremis

Chiesa sul gong Jack attratto dall’Atletico Madrid ma l’epilogo è ancora lontano Federico può diventare l’affare da chiudere a fine mercato: un vero jolly, magari in prestito.

 

Fede, 27 anni e una stagione tormentata dai problemi fisici e dalle scelte di Slot, è all’alba del secondo capitolo ad Anfield, con il Liverpool: la sua posizione non è ancora chiarissima, nel senso che permane l’idea fondata che possa trasferirsi altrove, ma per il momento non ci sono stati grandi sviluppi. Il mercato è molto attento all’evoluzione della sua situazione: perché d’accordo il recente passato, ma Chiesa è pur sempre una freccia da inforcare e scoccare al momento giusto; con i modi giusti e magari anche con l’allenatore giusto.

Ad assisterlo in veste di agente è Fali Ramadani, l’uomo che recitava da intermediario dell’operazione Darwin Nuñez; poi sfumata per la scelta di puntare su Lorenzo Lucca.

 

Fonte: CdS

