Arriva la conferma della Gazzetta: altro colpo del Napoli, in arrivo Gutierrez. I dettagli

L’ok del Real Madrid è arrivato: Miguel Gutierrez è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Manna e De Laurentiis hanno ricevuto pochi minuti fa la notizia che aspettavano: i Blancos hanno deciso di non esercitare la clausola di recompra e il terzino spagnolo è quindi libero di trasferirsi. Per lo sbarco del giocatore a Napoli mancano solo alcuni dettagli.

Cifre e dettagli

Dopo l’interesse nato lo scorso autunno, Napoli e Girona hanno trovato un accordo per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Sabato alle ore 19, gli spagnoli saranno ospiti proprio del Napoli per un’amichevole in programma a Castel di Sangro. Occasione perfetta per stringersi la mano di persona. Per il terzino sinistro classe 2001 pronto un contratto da 2,3 milioni di euro a stagione più bonus e con scadenza 2030.

