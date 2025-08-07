NewsCalcioMercato

Arriva la conferma della Gazzetta: altro colpo del Napoli, in arrivo Gutierrez. I dettagli

Il Real Madrid non ha esercitato la recompra per il terzino sinistro che ora è libero di trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Mancano solo alcuni dettagli

By Giuseppe Sacco
0

L’ok del Real Madrid è arrivato: Miguel Gutierrez è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Manna e De Laurentiis hanno ricevuto pochi minuti fa la notizia che aspettavano: i Blancos hanno deciso di non esercitare la clausola di recompra e il terzino spagnolo è quindi libero di trasferirsi. Per lo sbarco del giocatore a Napoli mancano solo alcuni dettagli.

Factory della Comunicazione

Cifre e dettagli

 

Dopo l’interesse nato lo scorso autunno, Napoli e Girona hanno trovato un accordo per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Sabato alle ore 19, gli spagnoli saranno ospiti proprio del Napoli per un’amichevole in programma a Castel di Sangro. Occasione perfetta per stringersi la mano di persona. Per il terzino sinistro classe 2001 pronto un contratto da 2,3 milioni di euro a stagione più bonus e con scadenza 2030.

Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

Per il Cagliari un Folorunsho in più. Pisacane pronto a scommetterci

Interviste

“De Bruyne? Gli ho spiegato cosa vuol dire giocare qui. Vogliamo fare il…

News

UFFICIALE – Pallone d’Oro, i 30 candidati. Per l’Italia Donnarumma;…

News

UFFICIALE – Pallone d’Oro: fra i candidati c’è Scott McTominay!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.