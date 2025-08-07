Albarella: “Il metodo Conte porta disciplina. De Bruyne? Supererà tutto con la sua tecnica”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il duro lavoro di Conte porta disciplina. Su De Bruyne non ci sono dubbi”- “Conte crede fortemente in questo lavoro atletico così intenso. Ci sono sempre i pro e i contro nella scelta del lavoro pressativo o di quello a secco. Il manifesto di Conte è quello di dimostrare di vincere. Il duro lavoro disciplina i giocatori Non si può giudicare il lavoro di oggi di Antonio Conte non si può giudicare. Nelle prime giornate ci sarà qualche rischio, ma è tutto calcolato. Critiche a De Bruyne? Ma non scherziamo. Si deve adattare ad una metodologia completamente diversa, ma con la sua tecnica supererà tutto. Il ritmo gara arriverà dopo aver giocato 5-6 partite ufficiali”.

