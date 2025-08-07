NewsCalcioNapoli

Albarella: “Il metodo Conte porta disciplina. De Bruyne? Supererà tutto con la sua tecnica”

By Emanuela Menna
0

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il duro lavoro di Conte porta disciplina. Su De Bruyne non ci sono dubbi”- “Conte crede fortemente in questo lavoro atletico così intenso. Ci sono sempre i pro e i contro nella scelta del lavoro pressativo o di quello a secco. Il manifesto di Conte è quello di dimostrare di vincere. Il duro lavoro disciplina i giocatori Non si può giudicare il lavoro di oggi di Antonio Conte non si può giudicare. Nelle prime giornate ci sarà qualche rischio, ma è tutto calcolato. Critiche a De Bruyne? Ma non scherziamo. Si deve adattare ad una metodologia completamente diversa, ma con la sua tecnica supererà tutto. Il ritmo gara arriverà dopo aver giocato 5-6 partite ufficiali”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Ufficiale: Cajuste all’Ipswich Town

Calcio

Moretto: “Juanlu, trattativa davvero vicina alla conclusione”

News

Con il cuore azzurro: buon viaggio, Giovanni

News

UFFICIALE – La SSC Napoli su instagram: “Chi la maglia ha onorato, non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.