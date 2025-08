Napoli-Girona: amichevole particolare per Gutierrez

Napoli-Girona non si incontreranno per la prima volta quest’estate nell’amichevole tra pochi giorni a Castel di Sangro, ma si sono già incontrati per telefono in tutta la sessione estiva per il terzino Gutierrez, il quale arriverà con la squadra spazio e per disputare l’amichevole contro il Napoli, per poi rimanere alla corte di Conte questa volta in maglia azzurra. In merito a questo intreccio particolare, la Gazzetta dello Sport ha scritto quanto segue:

Factory della Comunicazione

“Sabato a Castel di Sangro è in arrivo il Girona per la seconda amichevole internazionale in Abruzzo. Ma le telefonate tra i due club, più che per ultimare l’organizzazione del match, si sono concentrate su una trattativa che ha avuto una forte impennata nella scorsa settimana. II Napoli ha cominciato a seguire Gutierrez nello scorso autunno, perché avrebbe voluto provare a prenderlo già nel mercato di gennaio. A gennaio le stelle non si sono allineate, né gli interessi dei club hanno trovato un punto di intesa comune. Tutto rimandato all’estate, dopo aver prima sistemato le priorità più impellenti. E ora rieccoci al tavolo della trattativa, con un nuovo agente a rappresentare il giocatore e senza l’ansia di dover chiudere in fretta. Gutierrez si è operato lo scorso 10 luglio alla caviglia: un intervento di pulizia, nulla di complesso. Ma potrà cominciare ad allenarsi dalla prossima settimana. E allora non c’è bisogno di portarlo in Italia subito, se non per le visite mediche. Intanto, i club hanno trovato l’accordo: affare da 18 milioni più due di bonus, con documenti da preparare e firmare magari per sabato, per stringersi la mano di persona. Per il giocatore è pronto un quinquennale da 2,3 milioni più bonus. E un ruolo da protagonista al Maradona”