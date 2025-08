Migranti, Meloni a Istanbul con Erdogan e Dbeibah: “Più cooperazione e sostegno a Libia”

(Adnkronos) –

Più cooperazione sulla gestione dei flussi migratori, costruendo sugli "eccellenti risultati" ottenuti con Ankara, e sostegno alla Libia. E' questo che hanno concordato a Istanbul Giorgia Meloni, Recep Tayyip Erdogan e Abdulhamid Dbeibah in quello che la presidenza turca ha definito "il summit della cooperazione Turchia-Italia-Libia" annunciato a sopresa poche ore prima. Un vertice – all'indomani del blitz della premier in Tunisia con al centro sempre il dossier migranti – durante il quale i tre leader hanno discusso "una serie di linee d’azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti di esseri umani, migliorare la prevenzione dei movimenti irregolari e sostenere la Libia nella gestione della pressione migratoria cui è sottoposta", spiega la Meloni. Il 'modello' è quello della collaborazione con la Turchia basata su "scambio di informazioni, collaborazione tra le forze di polizia, azioni per prevenire le partenze dei barconi o per intercettarli e che stanno continuando a produrre risultati", spiegano fonti informate all'Adnkronos, sottolineando che a oggi si contano dalle coste turche "circa 850 partenze" verso l'Italia, un numero quasi dimezzato rispetto allo scorso anno. La cooperazione tra Roma e Ankara potrebbe quindi essere allargata a Tripoli: ricordando gli "eccellenti risultati raggiunti con la Turchia", la premier ha parlato dell'"opportunità di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all'azione" del governo di unità nazionale libico in ambito migratorio. E "insieme – ha detto – abbiamo concordato di continuare i lavori da subito a livello tecnico per individuare azioni concrete da condurre congiuntamente in un quadro di tempo ben definito". Intanto, per dimostrare il proprio impegno contro le reti di trafficanti, due giorni fa Dbeibah ha ordinato raid, condotti con i droni turchi, contro le città costiere di Sabratha e Zwara, da dove partono i barconi carichi di migranti diretti verso il nostro Paese. Dal canto suo Erdogan ha sottolineato l'importanza di cooperare per affrontare le sfide nel Mediterraneo, tra cui i movimenti migratori, e la necessità di soluzioni di lungo periodo e sostenibili "per eliminare le cause dell'immigrazione irregolare", ha riferito la presidenza turca. Nel corso del vertice di Istanbul, si è parlato anche della situazione politica libica, con le continue tensioni tra est e ovest. "Ho ribadito – ha detto Meloni – l'impegno dell'Italia per la stabilità, l'unità e l'indipendenza della Libia e il sostegno a un processo politico, a guida libica e con la facilitazione delle Nazioni Unite, che conduca a elezioni". Dopo le violenze e gli scontri di maggio con alcune milizie a Tripoli, Dbeibah si è presentato in Turchia relativamente rafforzato, come da lui stesso rivendicato nel discorso che ha fatto al summit: il governo "si trova oggi in una posizione politica e operativa più solida, capace di svolgere un ruolo regionale equilibrato e responsabile". Questo anche grazie "all’ampia operazione di sicurezza lanciata di recente dal governo a Tripoli e in altre regioni, volta a smantellare l’influenza di gruppi armati fuori legge, accusati di estorsione alle istituzioni statali e di interferenze nelle prerogative sovrane del Paese". —internazionale/[email protected] (Web Info)

