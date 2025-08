Serie B, è fatta per il ritorno di Tutino all’Avellino: la formula dell’affare

Gran colpo di mercato per l’Avellino, tornato in Serie B dopo sette stagioni. Sta infatti per legarsi ai colori biancoverdi Gennaro Tutino, che lascia la Sampdoria per approdare in terra irpina. Dopo la tappa a Villa Stuart per le rituali visite mediche, si legge sul Corriere dello Sport, l’ex prodotto del settore giovanile del Napoli firmerà il suo contratto con la squadra allenata da Biancolino a distanza di dieci anni.

All’epoca fu una meteora, ora torna come colpo da novanta, con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.