Scott McTominay: “Sappiamo che sarà una stagione lunga, più partite, più impegni”

Uno dei protagonisti del quarto scudetto del Napoli, Scott McTominay, ha parlato in una lunga intervista a Il Mattino, dove fra le altre cose ha sottolineato l’impegno che aspetta lui e la sua squadra per la prossima stagione.

“C’è un aggettivo che gli anziani di Lancaster utilizzavano per richiamare il giovane Scott e i suoi amici per un pallone tirato troppo in là. Ed è un aggettivo azzeccato, uno di quelli che il ragazzo scozzese ha saputo portarsi anche al di là dei confini della regina. «He’s pure gallus, that yin» gli urlavano, mentre la chioma bionda scompariva dietro il primo angolo di strada.«È proprio uno sfacciato quello lì», diremmo noi. Ecco, il primo anno di Napoli per Scott McTominay è stato puramente “gallus”: sfacciato, audace, persino malizioso. In campo diversamente che nella vita.

La prima domanda viene via subito facile: come sta? «Ora veramente bene», sorride e si illumina. È appena tornato dalla sgambata con la Casertana, il suo ritorno in campo in questa estate. Pochi minuti, ma importanti per chi non vedeva l’ora. Scott è stato l’uomo decisivo per lo scudetto vinto dalla squadra di Conte, ma è difficile convincerlo di non essere uno qualunque.

Un anno di Napoli. Una parola per descriverlo.

«Amazing. Incredibile».

A ripensarci oggi, cosa è successo un anno fa al suo arrivo in aeroporto?.

«Ho vissuto tante emozioni in una. Città diversa, amici diversa, lingua diversa. Ma sapevo di dovermi adattare e ho fatto quello che ho sempre fatto in carriera: lavorare duro per migliorare e per dimostrare all’allenatore di poter giocare».

La nuova stagione è dietro l’angolo: quali sono le sensazioni del gruppo oggi?

«Sappiamo che sarà una stagione lunga, più partite, più impegni. Dobbiamo dimenticare tutto quello che è successo, mantenere la stessa etica del lavoro dimostrata e continuare a costruire qualcosa di importante».