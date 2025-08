Del Genio: “Ho qualche perplessità su Lang, ma bocciarlo sarebbe un’errore”

Il giornalista Paolo Del Genio, ha parlato nel corso di ‘Ne Parliamo da Castel di Sangro’ su Canale 8, del mercato del Napoli, soffermandosi in particolare su Noa Lang.

Ecco le sue parole:

“Sono stato uno dei primi, forse il primo, ad avere qualche perplessità su Lang. Più che altro a mettere un punto interrogativo, certamente non a bocciarlo, ci tengo a chiarirlo. Per me un giocatore più forte, che poi diventa titolare, se la deve giocare con Lang se lui migliora e dimostra tutte le sue qualità. Io qualche dubbio su quale livello possa raggiungere e quando lo possa raggiungere ce l’ho, ma non sto dicendo che è un acquisto sbagliato ad agosto.

Sarebbe un errore troppo grave per uno che fa il mio mestiere e da tanti anni come me, bocciare un giocatore dopo qualche allenamento e qualche amichevole insignificante. Che non sarà facile per lui è abbastanza prevedibile, ma ha le qualità per dimostrare il suo valore. Per il momento, se arriva uno più pronto e anche in grado di capire che cosa chiede Conte, può diventare titolare. Ciò non significa che Lang poi non gioca più”.