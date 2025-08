Contro la Casertana il ritorno degli scozzesi, entrambi al debutto

Il calcio d’agosto, il suo valore molto limitato. Occorre per mettere benzina nelle gambe, per aiutare a smaltire i famosi carichi di lavoro. L’amichevole di ieri, per esempio, quella contro la Casertana, passerà alla storia per aver visto di nuovo in campo McTominay e Gilmour, entrambi al debutto. Scrive il CdS: “Billy s’era presentato a Dimaro con i postumi di una sindrome retto-adduttoria, mentre McT aveva rimediato un fastidio muscolare nel corso della preparazione in Val di Sole. Risultato: non avevano mai messo il piede nelle partite precedenti, ma ora sono pronti a restituire la quantità, la quantità e le soluzioni alternative finora mancate al centrocampo e di conseguenza al gioco. Buon impatto per loro e per Anguissa, dentro 95 minuti a fare benzina: la sua crescita sarà un altro elemento fondamentale. Buonissima la verve del solito Politano: domenica l’assist a Lucca e ieri il gol. Decisamente sperimentale la formazione iniziale, con Mazzocchi e Obaretin centrali e D’Angelo terzino sinistro. Il giovanotto mancino della Primavera, 19 anni, è stato tra i migliori e ha anche sfiorato la rete. Cominciano a intravedersi piccole scintille di Lang, uno dei meno incisivi con il Brest; impreciso Zanoli. Lukaku, titolare per la prima volta, è ancora in ombra. Assenti Juan Jesus e Olivera, ieri padre per la seconda volta: è nata Zoe (auguri). In panchina Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Kdb, Raspadori, Spinazzola, Buongiorno, Rrahmani, Lobotka, Beukema e Lucca”

