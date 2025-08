Cds Campania – “SENTITE CONTE”. Andamento lento, Antonio vuole il rock.Si aspetta risposte con il Girona

Factory della Comunicazione

Big in ritardo e ai nuovi serve tempo per inserirsi: l’allenatore si aspetta risposte con il Girona

L ‘u nica vittoria di un ciclo estivo finora non esattamente positivo è arrivata con il Catanzaro: 2-1 a Dimaro, gol di Raspadori e Lucca in sette minuti. Era il 26 luglio: prima e dopo, il buio. Sia chiaro: la prestazione contro la squadra di Aquilani, al lavoro per il prossimo campionato di Serie B, non ha rubato l’occhio, ma almeno il Napoli ha salutato la Val di Sole con un successo. Per il resto, una sconfitta e un pareggio contro due formazioni di Serie C – Arezzo e Casertana – e un’altra caduta nel primo test internazionale con il Brest. Conte non può essere soddisfatto e non lo è al netto di una serie di elementi oggettivi che non vogliono essere alibi: la squadra è un cantiere e il mercato è aperto; lo stress psicofisico della preparazione durissima ha spezzato le gambe e affettato i riflessi; l’inserimento dei sei nuovi necessita di tempi fisiologici e alcuni big sono in ritardo. Per intenderci: Buongiorno non è ancora rientrato in gruppo, Anguissa e Politano sono in ripresa, e McTominay e Gilmour hanno giocato ieri la prima amichevole. Insieme con i dati di fatto, però, ci sono le riflessioni. E oltre l’innegabile reazione del secondo tempo con i francesi, le prestazioni sono state piuttosto deludenti. Permane l’atavico problema in zona gol, con appena 4 reti realizzate in altrettante partite, e per giunta sono emersi inusuali problemi in fase difensiva. Magari sono solo episodi, per carità. Ma i passi indietro di domenica con il Brest e di ieri con la Casertana hanno obbligato Conte ad alzare il livello di guardia.

Fonte: CdS