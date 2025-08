Parlamento, rush finale prima della pausa estiva

(Adnkronos) – L’ultima settimana di lavori parlamentari prima della pausa estiva si apre alla Camera oggi lunedì 4 agosto, con la discussione della proposta di legge sull’adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali, già approvata dal Senato. In giornata l’Aula di Montecitorio esaminerà il ddl Spettacolo che ha già avuto il via libera dal Senato, e il dl Economia, in scadenza il 29 agosto, e su cui il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia, in votazione da domani martedì 5 agosto. Sempre domani il Parlamento si riunirà a partire dalle 13 in seduta comune per l’elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura, in votazione al terzo scrutinio, con la possibilità di una fumata bianca visto l'abbassamento del quorum ai tre quinti dei votanti. Mercoledì 6 agosto previsto il consueto Question Time alla Camera. In settimana continuerà poi la discussione delle mozioni volte a contrastare l’aumento delle spese militari e ad aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. In esame anche la proposta di legge delega al governo per la realizzazione di data center. Al Senato i lavori cominceranno oggi lunedì 4 agosto, con la discussione del Dl Sport che tuttavia potrebbe essere approvato con modifiche e tornare quindi in terza lettura alla Camera. In esame anche il Dl fisco, già approvato dalla Camera. Convocata per domani martedì 5 agosto alle ore 14:30 la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per esaminare la documentazione fatta pervenire dalla senatrice Daniela Santanchè volta all'attivazione di un conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. —[email protected] (Web Info)

