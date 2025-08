Napoli al fantacalcio: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere. La formazione

Il Napoli campione d’Italia si appresta a riabbracciare la Serie A con un solo obiettivo in mente: replicare quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Conte, ben consapevole delle difficoltà che potrebbero verificarsi nel corso di una stagione caratterizzata dalle tre competizioni, ha fin qui potuto godere di un ricco mercato, che ha migliorato la squadra in tutti i reparti: tra i pali, dal Torino è arrivato Milikovic-Savic, che andrà a giocarsi il ruolo di portiere titolare con Meret. In difesa spazio agli importanti arrivi di Marianucci e Sam Beukema, reduci rispettivamente da due ottimi campionati con le maglie di Empoli e Bologna. L’acquisto principe del mercato azzurro è però stato senza alcun dubbio il primo: Kevin De Bruyne. In avanti, per migliorare quello che è stato solamente il sesto attacco più prolifico dello scorso campionato, ecco altri due importanti innesti: Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per i due spesa complessiva che supera i 60 milioni di euro. Per non sbagliare le scelte, ecco come orientarsi al fantacalcio tra titolari, rigoristi e possibili sorprese.

Factory della Comunicazione

Napoli, chi prendere al fantacalcio E se l’attacco ha dei numeri da dover migliorare, la difesa è la grande certezza dalla quale ripartirà il Napoli di Conte: ecco perché vale la pena puntare su Alessandro Buongiorno (35 crediti), che nonostante i tanti infortuni è comunque riuscito a conquistare, nella scorsa stagione, una fantamedia complessiva che sfiora il 6,5. Altra certezza degli azzurri non può che essere McTominay (52 crediti). Eletto miglior giocatore dello scorso campionato dalla Lega Serie A, lo scozzese dovrà provare a replicare – e se possibile migliorare – uno score caratterizzato da 12 gol e 4 assist . Altrettanto forte per il centrocampo della squadra azzurra la candidatura del nuovo arrivato De Bruyne (50 crediti), che dopo 72 gol e 121 assist in Premier League è pronto a regalare la propria luce anche a campionato italiano e fantallenatori. In avanti fiducia in Lukaku, che con 77 crediti è il secondo giocatore – dopo Lautaro Martinez – più quotato del fantacalcio targato La Gazzetta dello Sport. L’arrivo di Lucca non ribalta le gerarchie: “Big Rom” sarà ancora una volta il riferimento offensivo di Conte. Le 14 reti (più 10 assist) dello scorso campionato rappresentano un buon bottino, ma l’intenzione dell’ex Inter e Roma è chiara: migliorare ulteriormente i propri numeri, grazie anche all’intera preparazione svolta sotto la guida Conte.

Le possibili sorprese Come detto in precedenza, la difesa è il punto forte del Napoli di Conte: a fronte di una valutazione di 28 crediti può quindi essere interessante puntare su Beukema. L’ex Bologna nello scorso campionato ha collezionato un’interessante media voto in ottica modificatore (6,25). Occhio, però, alla forte concorrenza di Rrahmani. Fiducia assoluta anche in Noa Lang (43 crediti), perfetto jolly nei ruoli di ala sinistra e destra del 4-3-3 di Conte: per lui 11 gol e 10 assist nello scorso campionato con il Psv. Probabile formazione

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Lang.

Fonte:Gazzetta