Factory della Comunicazione

De Bruyne illumina il Napoli

Non solo il palo preso con un colpo di tacco, ma anche 93 minuti di corsa e carica agonistica stella d’estate Gli azzurri, appesantiti dagli allenamenti, perdono l’amichevole con il Brest.

Ma Kevin si prende la scena.

Ne lla prima amichevole internazionale del ciclo estivo contro i francesi del Brest è venuta fuori la stella mondiale: è calcio d’agosto, certo, la squadra è un cantiere e lo stress psicofisico accumulato dal 17 luglio è una mannaia che spezza le gambe e affetta i pensieri, ma il signor fuoriclasse Kevin De Bruyne ha dimostrato di poter davvero illuminare e trascinare il Napoli nell’anno del ritorno in Champions. Non si può dire che sia stata la migliore delle prestazioni, anzi il primo tempo ha regalato soltanto l’emozione del palo su colpo di tacco volante di Kevin servito da Di Lorenzo (42′), ma tutto sommato dalla sconfitta per 2-1 con il Brest, la seconda in tre partite, sono emersi un paio di segnali significativi: uno, dicevamo, l’ha firmato Kdb con 93 minuti pieni della su a arcinota qualità ma anche di una fame agonistic a da campione fiero che ribalta i pensieri di chi, a 34 anni, lo immaginava a caccia di un posto al sole dopo aver vinto tutto con il City. Nulla di più sbagliato. L’altro, invece, è stato collettivo: la reazione a un primo tempo pieno di errori individuali e di reparto – soprattutto in difesa – è stata davvero gagliarda. Oltre la fatica: sul 2-0 per il Brest, i campioni d’Italia sono rientrati in campo incavolati al punto giusto e hanno provato a pareggiarla in tutti i modi trascinati proprio De Bruyne e riaccesi da Politano, bravissimo a innescare Lucca sul 2-1.