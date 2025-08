Non ha chiesto di essere ceduto ma l’interesse del Napoli lo lusinga

In questi giorni Napoli e Juventus hanno intensificato i contatti per Miretti, per provare a trovare una quadra il prima possibile. Miretti è prodotto del vivaio bianconero e garantirebbe una plusvalenza totale in caso di cessione. Un particolare non decisivo ma nemmeno trascurabile. Fabio, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non ha mai chiesto di essere ceduto, però se proprio deve dire addio alla Juve, vuole farlo per un top club. E l’interesse del Napoli ovviamente lo lusinga. L’idea di giocare nella squadra campione d’Italia e di poter lavorare con Conte è un premio anche alla crescita che ha avuto negli ultimi anni. A Genova è stato frenato dagli infortuni, ma ha dimostrato di poter essere protagonista a grandi livelli. In più, la sua duttilità si sposa perfettamente con le esigenze del Napoli. A destra o sinistra della mediana, ma anche da esterno offensivo: Miretti è un tuttofare che sa fraseggiare nello stretto e puntare velocemente verso la porta. Tempi di gioco e intelligenza tattica, non semplici da trovare in un ragazzo del 2003.

Factory della Comunicazione