Napoli, sprint di mercato: Conte insiste su Gutierrez, ma spunta l’idea a sorpresa. Chiesa, Sterling e Grealish restano sullo sfondo

Manna e Conte sono stati a colloquio più volte. C’è da confrontarsi, come ovvio, sulle strategie da mettere in atto. Perché la virata su Gutierrez non è stata così forte. I contatti vanno avanti. C’è sempre stato il muro del Girona . Superabile, certo, ma con una offerta concreta. E anche lato calciatore, non c’è stata (ancora?) una stretta di mano per una accelerata seria. Sul calciatore c’è stato anche il Marsiglia , ma la Francia non è nelle sue idee. Insomma, margine per la trattativa c’è. La pausa di riflessione cominciata lo scorso giovedì avrà una fine oggi. Da domani le manovre dovranno riprendere inevitabilmente e non è così impensabile che la squadra di mercato napoletana cerchi di pescare il jolly anche con un profilo ancora mai valutato fin qui. Conte non perde di vista il mercato.