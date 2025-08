Muro: “Quell’esordio a Tolosa. Così ho imparato a calciare le punizioni”

Ciro Muro, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della “Mattino”. Di seguito un estratto delle sue parole.

«Quella sera c’era un’atmosfera magica al San Paolo, il terreno di gioco non era al meglio. Il primo tempo eravamo un po’ bloccati, poi, ad inizio ripresa mi chiamò Ottavio Bianchi e mi disse: riscaldati che entri al posto di Caffarelli. Giocai bene, avevo tanta voglia di mettermi in mostra. Era la prima gara in Coppa Uefa di Maradona con la maglia azzurra e segnò anche il mio esordio in campo europeo. Entrai motivato in campo, feci diversi dribbling ed ero in grande sintonia con i compagni di reparto.

