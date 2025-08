L’alternativa di Lookman per l’Inter

C’è una doppia svolta a sinistra per l’Inter. Mentre la partita a scacchi con l’Atalanta per Ademola Lookman è arrivata alle mosse decisive, in parallelo i dirigenti nerazzurri si stanno cautelando con almeno altri due obiettivi in primo piano. E a breve si capirà quale di queste opzioni ha più possibilità.

Factory della Comunicazione

Sotto i riflettori c’è di sicuro l’attaccante francese del Chelsea Christopher Nkunku. Sbarcato due estati fa a Stamford Bridge con il grande credito maturato a Lipsia, negli ultimi tempi non ha trovato gli spazi che credeva di avere. Tant’è vero che Maresca sta per avere anche l’olandese Xavi Simons sempre dal Lipsia. Attenzione, però, a un’altra pista, quella che porta a Federico Chiesa. Guarda caso anche il Napoli sta conversando con l’ex juventino ormai ai margini dei piani di Slot nel Liverpool. Certo, Chiesa nell’ultima stagione ha vissuto solo scampoli di partite a causa di una serie di contrattempi fisici. Dunque il suo apporto da titolare è tutto da verificare. E ciò spiega le riflessioni in corso in viale della Liberazione, tuttavia la candidatura va messa nel conto. Anche nel suo caso il Liverpool conta su una rosa molto ampia e Federico rischia di essere in sovrannumero. Spazio, allora, a una soluzione per quanto possibile sostenibile, con uno sconto sostanziale: sia per il cartellino che per il suo stipendio. E non sfugga il particolare della concorrenza proprio con il Napoli campione d’Italia. Le interferenze in questa delicatissima fase finale del mercato hanno un valore aggiunto, non c’è che dire… In ogni caso Chiesa con la sua voglia di tornare nel giro della Nazionale ha un’occasione irripetibile, quella di tornare in Serie A dalla porta principale. Sta a lui scegliere la soluzione migliore. Infatti non è storia di tutti i giorni che Inter e Napoli abbiano in bilico una maglia da titolare nel suo ruolo. E certamente lui non vuol farsi sfuggire l’occasione. Anche per lui, però, incide l’aspetto economico. Se l’estate scorsa il Liverpool ha speso appena 13 milioni per averlo della Juve, è altrettanto vero che il suo stipendio quota 6,2 milioni netti a stagione. Quindi gli inglesi contribuiranno a sostenere il peso finanziario del suo ingaggio? È una variabile da mettere nel conto. Ecco perché l’opzione Chiesa può diventare interessante, anche perché può risultare quella meno costosa. Tuttavia bisogna avere pazienza. L’Inter che cosa farà? Aspetterà Lookman o cambierà obiettivo strada facendo?

Fonte: Carlo Laudisa per la Gazzetta