Il Mattino-Intrigo Juanlu con il Wolverhampton: la situazione

Ci sono novità in merito alla situazione di mercato che vede coinvolti il Napoli, Wolverhampton e Juanlu Sanchez. Di seguito le novità sull’affare a cura de “Il Mattino”.

“Sabato sera, contro il Marsiglia, è rimasto a guardare. Unico calciatore a non trovare spazio in campo: sì, perché Juanlu Sanchez è ormai a un passo dalla cessione e il Siviglia non ha potuto rischiare incidenti di percorso per il terzino canterano che sta per salutare. Pur senza sapere ancora quale sarà la sua destinazione. Se il Napoli non affonderà il colpo in queste ore, il Wolverhampton avrà la meglio: previsto in giornata un contatto tra gli agenti del calciatore e gli emissari del club inglese che vorrebbero aumentare la velocità dell’affare. Con il Siviglia l’accordo è stato già trovato sulla base di 18 milioni di euro da pagare immediatamente. C’è da convincere il calciatore e non sarà troppo complicato vista la pausa del Napoli e la disponibilità economica dei Wolves. Anche l’Everton aveva comunicato al Siviglia il suo interesse, ma la richiesta economica non ha convinto i blue di Liverpool”.